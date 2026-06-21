OEA exhorta a líderes aceptar en paz resultados de la segunda vuelta electoral de Colombia

"Espero que esta segunda vuelta presidencial transcurra en paz, que todos puedan votar y que tengamos una amplia participación para que se escuche la voz del pueblo. Pero, sobre todo, espero que una vez conocidos los resultados, los líderes actúen con responsabilidad y los acepten pacíficamente para que la gobernabilidad continúe", dijo este domingo Ramdin desde Panamá.

Este domingo, unos 41,4 millones de colombianos eligen entre de la Espriella y Cepeda para sustituir a Gustavo Petro como presidente de Colombia de cara al período 2026-2030.

La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades repartidos en 26 de los 32 departamentos del Colombia y en ciudades como Madrid, Nueva York o Miami para dar seguimiento a las elecciones presidenciales.

En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 apoderados de las campañas de ambos candidatos. Hay habilitadas 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país.

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar al ultraderechista De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante del izquierdista Cepeda, aliado de Petro en el partido Pacto Histórico.

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En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado El Tigre por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %)

El secretario general de la OEA dio esas declaraciones en una rueda de prensa previa a la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá la próxima semana junto con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en Panamá como intento de unificar a los Estados americanos.