Petro vota por última vez como presidente y garantiza la transferencia del poder

Petro, vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.

El presidente exhibió la papeleta con su voto marcado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, su mismo partido, y quien disputa la Presidencia con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

"El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo", dijo Petro sobre la transferencia del cargo que tendrá lugar el próximo 7 de agosto.

El mandatario recordó que en estos cuatro años en que ha estado en la Presidencia se especuló con la posibilidad de que no entregaría el poder y se habló de "dictaduras", lo que desvirtuó tajantemente.

"Extraño dictador el que entrega su mandato, extraño dictador el que no ha cogido un solo preso político, a nadie preso de conciencia. No se ha perseguido a nadie por sus opiniones, maneras de pensar, maneras de creer, religiosas, o de otra especie, culturales, étnicas, de género, de expresión sexual libre", manifestó.

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Según Petro, el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de "mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades".

"Entregamos una democracia brillante, viva, multicolor, como la llamo yo, ni un grado menos y sí muchísimos grados más de democracia de como la recibí en un país que en ese momento estaba ensangrentado", afirmó.

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, aliado de Petro.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).