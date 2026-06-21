Tres muertos al estrellarse una avioneta privada cerca de Washington

La avioneta cayó cerca de la medianoche con un piloto y dos pasajeros a bordo, según explicó la portavoz de la Policía Estatal de Maryland, Elena Russo, en rueda de prensa.

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, todos adultos, de quienes las autoridades no han desvelado las identidades hasta notificarlo a sus familiares.

Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía estima que estaban realizando un vuelo de instrucción.

Unos quince minutos después de despegar sobre las 23:30, hora local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias.