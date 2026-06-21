Tropas israelíes localizan un túnel de Hizbulá en una de las aldeas que ocupan en Líbano

"Tropas de la Brigada 551, bajo el comando de la División 91, están operando en el área de Majdal Zoun (...) a unos diez kilómetros de profundidad dentro del Líbano", detalló este domingo el Ejército en un comunicado, pese a que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra regional recoge que el Líbano tiene derecho a su "integridad territorial".

El Ejército aseguró que localizaron un túnel, de más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad, que contenía cuatro trampillas de lanzamiento de cohetes, además de cuarteles y habitaciones para almacenar explosivos, misiles antitanque y drones, según el comunicado.

"Más de 50 infraestructuras terroristas fueron también desmanteladas, incluyendo puestos de observación e instalaciones de almacenamiento de armas" en Majdal Zoun, añade el texto.

Majdal Zoun es una de las ciudades libanesas recientemente invadidas por Israel, que ha ido ampliando el territorio que ocupa en el sur del Líbano, según el mapa actualizado publicado el jueves por el Ejército.

En esta localidad, Israel mató a finales de abril a nueve personas, entre ellas tres paramédicos. Pero la presencia terrestre en esta ciudad ocupada comenzó hace una semana y media, especificó a EFE un portavoz castrense.

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El otro punto donde los militares se están expandiendo son las colinas sureñas de Ali Taher, más al oeste y cerca de la importante ciudad de Nabatieh, y donde el Ejército israelí está sufriendo nuevas bajas.

El viernes, el Líbano sufrió una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 48 personas según el Ministerio de Salud Pública, mientras que cuatro soldados israelíes fallecieron tras un ataque con dron explosivo de Hizbulá presuntamente en el área de Ali Taher.

En el Líbano han muerto en total más de 4.100 personas por ataques de Israel desde principios de marzo, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales, que hoy no han informado de ningún ataque israelí en consonancia con la tregua que rige desde el viernes.