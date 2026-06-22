Al menos dos heridos en un ataque con drones a un carguero turco en el mar Negro

El carguero fue alcanzado por aeronaves no tripulados en el mar abierto ante la costa de Chornomorsk, un importante puerto ucraniano a unos 20 kilómetros al sur de Odesa, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Dos marineros turcos sufrieron heridas y las autoridades están en contacto con ellos a través de las instituciones consulares en Ucrania, agrega el comunicado, que no da más detalles sobre el incidente.

El digital turco Deniz Haber, especializado en noticias marítimas, asegura que en el incidente murió un marinero egipcio de 58 años y otros ocho, de nacionalidad india, egipcia y turca, fueron rescatados, algunos heridos, mientras se declaró un incendio a bordo.

Según ese medio, el buque atacado es el carguero Victress, de 75 metros de eslora, que el viernes pasado había partido de Estambul y el domingo por la mañana se hallaba en aguas rumanas cerca de la desembocadura del Danubio, a unos 150 kilómetros al sur de Chornomorsk.

El comunicado de Exteriores turco asegura que ha trasladado a las instancias tanto de Ucrania como de Rusia su "preocupación" por los ataques a cargueros civiles, y hace un llamamiento a respetar la seguridad de la navegación civil.

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Ucrania ha reivindicado en los últimos meses varios ataques con drones navales a petroleros que transportan crudo ruso por el mar Negro, mientras que Rusia ha bombardeado reiteradamente con drones aéreos los cargueros que acuden a puertos ucranianos.