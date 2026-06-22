ALBA lamenta muerte de Ramiro Valdés y destaca su papel en defensa de la Revolución cubana

En un comunicado, la alianza -integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido- destacó que la vida de Valdés estuvo "dedicada a la causa de la independencia, la soberanía y la justicia social".

"Ramiro Valdés desempeñó un papel fundamental en la consolidación del proyecto revolucionario liderado por Fidel Castro y en la defensa de Cuba frente a las agresiones externas", subrayó el bloque.

Valdés, quien falleció el domingo en La Habana, era uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica, el estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 e implantó un sistema socialista de corte soviético en Cuba.

El comandante participó en el asalto al cuartel Moncada (1953), en la expedición del yate Granma (1956) y en la invasión guerrillera de oriente a occidente (1958) como segundo de Ernesto 'Che' Guevara.

Desde el triunfo de la revolución (1959), Valdés ocupó importantes responsabilidades, entre ellas la organización del aparato de seguridad del entonces naciente Gobierno.

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El líder revolucionario fue uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y de la Dirección General de Inteligencia (DGI), dedicados al seguimiento, infiltración y represión de elementos opositores y anticomunistas dentro del país.