Barcelona, "un refugio de libertad", candidata a organizar el WorldPride 2030

La propuesta, que se resolverá el próximo noviembre, sitúa a Barcelona en la fase final de la elección con Bangkok, tras la retirada de la candidatura de Londres.

El socialista Collboni subrayó que la capital de la región de Cataluña no necesita promoción turística, sino poner su "reputación y trayectoria" al servicio de la igualdad mundial en un momento en el que los derechos logrados "están en riesgo".

"Cuando Barcelona habla, el mundo escucha", aseguró el alcalde ante representantes de entidades LGTBIQ+, asegurando que la ciudad abrazará la diversidad "con una sonrisa" y un mensaje combativo contra los discursos de odio.

El proyecto se articula con el lema 'Let's think, let's answer, let's change' ('Pensemos, respondamos, cambiemos') y tres semanas de actividades que multiplicarían por cinco la afluencia habitual a la celebración local del orgullo.

Entre las iniciativas concretas de la candidatura destaca la creación de una residencia para personas refugiadas LGTBIQ+ que garantice asilo político y acompañamiento social, reforzando el papel de Barcelona como ciudad refugio.

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La propuesta incluye una conferencia de derechos humanos que prevé reunir a más de 600 activistas de todo el mundo para elaborar el denominado 'Manifiesto Barcelona', un documento que aspire a influir en las políticas globales de defensa del colectivo.