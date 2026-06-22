Brasil aprueba operaciones de la española Wamos Air y la nigeriana Air Peace

Las autorizaciones se dieron con base en el Código Brasileño de Aeronáutica, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos por la regulación de la Anac para empresas extranjeras interesadas en operar en el mercado brasileño, según el comunicado de la agencia.

La española Wamos Air es una aerolínea especializada en vuelos chárter y arrendamiento de aeronaves. En octubre de 2024, pasó a formar parte del Grupo Abra, que también controla las aerolíneas Avianca y la brasileña Gol.

Air Peace es una aerolínea privada nigeriana fundada en 2013 que ofrece servicios de pasajeros y chárter, conectando las principales ciudades de Nigeria con diversos destinos en África Occidental y Oriente Medio.