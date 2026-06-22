Cuba resalta los "sólidos lazos" con Vietnam y la solidaridad de ese país con la isla

"Destacamos los históricos y sólidos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos. Agradecí la permanente solidaridad de los hermanos vietnamitas con Cuba”, señaló el mandatario cubano en sus redes sociales.

El ministro vietnamita de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, arribó a La Habana este sábado para una visita oficial a la isla como enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación asiática, To Lam, informó una nota de la cancillería cubana.

El comunicado indicó, además, que "ambos estados articulan iniciativas de cooperación en sectores como la seguridad alimentaria, biotecnología, sector biofarmacéutico, salud, educación, ciencia y tecnología, construcción y energía renovable".

Como parte de su agenda oficial, Le Hoai Trung también sostuvo un encuentro esta jornada con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, y visitó la víspera la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), así como áreas de la provincia de Pinar del Río (extremo oeste), donde funciona un proyecto conjunto de su país con Cuba para la producción de arroz.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó tras la reunión con Le Hoai Trung, el “excelente estado” de las “multifacéticas relaciones bilaterales” de la isla con el país asiático y transmitió un “profundo agradecimiento” a ese país por “la firme y permanente solidaridad”.

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Rodríguez agradeció asimismo, la donación del Gobierno vietnamita de parques solares fotovoltaicos para la generación de 80 megavatios (MW), que serán emplazados en la provincia de Mayabeque (oeste de Cuba).

El ministro de Exteriores de la nación caribeña dijo, además, que en el encuentro con Le Hoai Trung, explicó “el daño criminal que está provocando el recrudecimiento extremo del bloqueo, el cerco energético, las amenazas de agresión y las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de EE.UU. contra Cuba.”

La isla atraviesa una profunda crisis energética y agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. Además, la actual Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó una Orden Ejecutiva este 1 de mayo que sanciona a las empresas que mantienen negocios con el Estado cubano.

La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.

El canciller vietnamita también depositó este lunes ofrendas florales en homenaje al héroe nacional de Vietnam, Ho Chi Minh, en el parque que lleva su nombre en la barriada de El Vedado, y al prócer cubano José Martí, ante el monumento ubicado en la Plaza de la Revolución de La Habana.

Vietnam se ha consolidado como el mayor inversionista de Asia y Oceanía en Cuba, y mantiene proyectos en sectores estratégicos en la isla como relacionados la actividad agroalimentaria, la producción de pañales desechables y detergente, las energías renovables, el comercio y el sector financiero y bancario.

Además, es el segundo país con mayor presencia de negocios en la ZEDM, según fuentes oficiales.