Ecuador y EE.UU. inician un proyecto conjunto para reforzar la seguridad en frontera norte

El acuerdo fue firmado por el Gobierno estadounidense, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Además, según detallaron desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la estrategia contempla asistencia técnica, capacitación, equipamiento, intercambio de buenas prácticas y coordinación operativa para mejorar la prevención, detección y respuesta ante amenazas en zonas fronterizas, rutas terrestres, marítimas y aéreas.

Lawrence Petroni, jefe de misión de EE.UU. en Ecuador, señaló durante la firma que la carta constituye una herramienta estratégica para enfrentar amenazas que "no respetan fronteras" y afectan a la "seguridad de los ciudadanos".

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó por su parte que las fronteras son "la primera línea de seguridad de una nación" y señaló que la suscripción del proyecto representa "un paso significativo" para construir "soluciones sostenibles" frente a fenómenos criminales que "no reconocen límites geográficos".

Reimberg añadió que el plan piloto comenzará en la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, y que el proyecto se desarrollará con una visión de largo plazo, durante los próximos dos años, para construir "un modelo integral que pueda convertirse en una referencia para otras zonas estratégicas de Ecuador".

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Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador recalcaron que este proyecto "responde a necesidades operativas previamente identificadas en materia de seguridad fronteriza y no guarda relación con los actuales procesos electorales en Colombia ni con sus resultados".

De hecho, añadieron que, "cuando corresponda, el proyecto también podrá facilitar la coordinación binacional con Colombia".

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó que la frontera norte "ha sido explotada durante demasiado tiempo" y afirmó que "entre el 70 % y el 80 % de la cocaína producida en el sur de Colombia" ingresa a Ecuador por esa zona.

El ministro sostuvo que la Estrategia Frontera Segura "es mucho más que un instrumento de cooperación" y constituye el reconocimiento de que "ninguna amenaza transnacional se vence en solitario".