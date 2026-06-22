El Parlamento rumano rechaza la investidura del nuevo Gobierno

Vestea recibió solo el apoyo de los 189 de los 464 diputados y senadores del Parlamento, 44 menos de lo que necesitaba para sacar adelante su propuesta de Gobierno.

Aunque la votación es secreta, se sabe que la mayoría de los votos a favor han sido de parlamentarios del Partido Socialdemócrata (PSD), que así lo había anunciado.

"Me involucré en este proyecto con buenas intenciones. Consideré necesario responder a este desafío, lamento que no se haya podido materializar", declaró incluso antes de que se hiciera oficial el resultado de la votación, según informa la emisora Antena 3.

El jefe del Estado rumano, Nicusor Dan, designó como primer ministro a Vestea el pasado 14 de junio, el mismo día que había presentado su dimisión el conservador Eugen Tomac, que ni siquiera sometió a votación su propuesta de Ejecutivo, ante la constatación de que no tendría suficientes apoyos.

La crisis política en Rumanía, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, comenzó el pasado abril cuando los socialdemócratas abandonaron la coalición formada un año antes con conservadores, liberales y la minoría húngara, y se agravó con la moción de censura presentada el mes siguiente.

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En la moción de confianza votaron hoy solo 212 de los 465 senadores y diputados, de los que solo 189 apoyaron al primer ministro.

El presidente Dan debe ahora designar a un nuevo primer ministro que intente formar Gobierno. La legislación rumana permite tres votaciones parlamentarias de investidura antes de que se tengan que convocar elecciones anticipadas.

El Gobierno europeísta formado hace un año se desintegró con la salida de los socialdemócratas, en desacuerdo con las impopulares medidas de ajuste que impulsó el entonces primer ministro conservador, Ilie Bolojan.

Una vez en la oposición, los socialdemócratas presentaron una moción de censura que, con apoyo de los ultranacionalistas de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), derribó al Ejecutivo de Bolojan a principios de mayo.

El intento de encontrar una mayoría en el actual parlamento está resultando muy complicado y el presidente Nicusor Dan no quiere convocar elecciones con casi tres años de legislatura por delante y en un momento en el que AUR es la primera fuerza en intención de voto.

El Partido Socialdemócrata, primero en el Parlamento, ha adelantado que no apoyará a ningún Gobierno formado por sus tres antiguos socios de coalición.

Por contra, el conservador Partido Nacional Liberal (PNL) de Bolojan insiste en que no quiere formar parte de ningún Gobierno junto al PSD, lo que dificulta encontrar una mayoría.