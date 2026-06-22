Estudiantes universitarios protestan en Venezuela contra conferencia sobre Nicolás Maduro

Los estudiantes pegaron pancartas con mensajes como "La UCV es un espacio libre de torturadores", "¿Cuáles son los logros de tu padre? ¿Asfixiar a la universidad?", "La UCV tiene memoria", entre otras.

"El día de hoy el equipo de elecciones libres vino a hacer una protesta (...) para rechazar categóricamente la presencia de Nicolás Maduro Guerra en la Universidad Central de Venezuela, porque vienen a honrar la memoria de Nicolás Maduro", dijo Rosa Cucunuba, activista universitaria.

"Pero la verdad es que la Universidad Central de Venezuela tiene su memoria: la memoria de las aulas vacías, porque los estudiantes se fueron; la memoria en la que los profesores tuvieron de dejar de dar clase porque los sueldos son un chiste y la memoria de todos los estudiantes detenidos, los que fueron perseguidos", añadió Cucunuba.

En la misma línea, el activista Octavio González indicó que el diputado Maduro Guerra "pretendía lavarle la cara" a su padre en la UCV.

"Lo que sucedió hoy aquí es una muestra de lo que le va a suceder a cualquier persona que quiera reivindicar los 27 -años- de miseria, a cualquier persona que quiera olvidar, lavarle la cara a 27 años de desdicha", subrayó González en referencia al tiempo del chavismo en el poder.

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Según informó la Cátedra 'Pío Tamayo', una de las organizadoras del evento, Nicolás Maduro Guerra estaba invitado como ponente de la conferencia 'La vida en obras del presidente Nicolás Maduro Moros'.

El objetivo de la conferencia era reflexionar "sobre el cuadro histórico" de Venezuela a partir del 3 de enero de este año, fecha en la que EE.UU. capturó a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas que incluyó ataques con proyectiles en la capital y estados aledaños.

El líder chavista enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Nicolás Maduro y Flores volverán a la Corte del Distrito Sur de Nueva York el próximo 22 julio, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados.