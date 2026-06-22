Fujimori se reunirá con el presidente del Banco Central de Perú al finalizar el escrutinio

"Culminado el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ya son pocas las actas observadas, lo primeo que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde", indicó Fujimori a medios locales.

El periodo de Velarde concluye el 28 de julio de este año, pero este fin de semana ha declarado que evaluaría permanecer en el cargo si así se lo pide el nuevo presidente del país andino.

"Este anuncio ha generado mucha esperanza y una actitud muy positiva no solo en los mercados financieros sino entre todos los peruanos", agregó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Velarde señaló que meses atrás estaba más decidido a dejar el mando del Banco Central tras casi dos décadas en el cargo, pero reconoció que evaluaría una eventual propuesta para continuar por el próximo quinquenio.

"Antes me inclinaba más a dejar el cargo, quedarme solo un par de meses mientras se transfería. Probablemente con varios candidatos no hubiera aceptado quedarme bajo ninguna circunstancia. Pero si me lo ofrecen, debería pensarlo, no voy a decir que no ahora ni que sí, debería pensarlo, vamos a ver", dijo el director durante la presentación del Reporte de Inflación junio 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Velarde recordó que la decisión no depende de él sino del próximo Gobierno y que aún no ha recibido una propuesta formal.

"No me corresponde, es el presidente quien nombra y el Senado el que ratifica, entonces no puedo adelantarme a eso", agregó.

Por otro lado, 15 días después de la celebración de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, Fujimori criticó que aún no se sepan los resultados electorales.

"Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición, no solo temas políticos sino también anuncios importantes y medidas que se pueden ir anunciando con el tiempo correspondiente, como nombrar equipos, porque problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando", señaló.

Añadió que, por ahora, "no se puede hacer nada", pero señaló que deja al próximo Congreso la tarea de evaluar de qué manera y mediante qué mecanismos electorales podría agilizarse el proceso de conteo." EFE