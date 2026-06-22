Ingresos por exportaciones petroleras de Venezuela llegan a unos 5.000 millones de dólares

El ente emisor publicó en su web la balanza de pagos que desglosa los ingresos por sector, en un contexto marcado por la apertura de Venezuela a nuevas inversiones que está siendo promovida por Estados Unidos, luego de que capturara en enero pasado a Nicolás Maduro durante un ataque militar.

El alza de los ingresos se da a la par del crecimiento de las exportaciones que, según indicó a inicios de mes Estados Unidos, se ubicaron en 1,25 millones de barriles diarios (bd), el "nivel más alto" que haya registrado este país caribeño "en siete años".

El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo entonces que el incremento en las exportaciones era el resultado del plan de tres fases del secretario de Estado, Marco Rubio, y del presidente Donald Trump, para Venezuela (estabilización, recuperación y transición) luego de capturar a Maduro.

Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela había aumentado desde enero hasta abril un 22,9 %.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

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La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares por sus exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

El Banco Central también indicó que los ingresos no petroleros se ubicaron en este primer trimestre en 2.268 millones dólares, 15% más que lo registrado en el mismo período del año pasado.