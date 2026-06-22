Países árabes piden fin de "injerencia en sus asuntos" tras el acuerdo entre Irán y EEUU

El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en declaraciones posteriores a la reunión, aseguró que "los Estados árabes rechazan la injerencia en sus asuntos internos y condenan los ataques iraníes contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)", así como subrayan "la necesidad de prevenir tales ataques y de trabajar conjuntamente".

El responsable jordano insistió en que los países árabes "buscan relaciones positivas y constructivas con Irán, pero esto requiere el fin de la injerencia, el respeto a su soberanía y la adhesión al derecho internacional y a los principios de buena vecindad".

Asimismo, subrayó que es fundamental "abordar las causas profundas de las tensiones regionales con claridad y seriedad, de manera que se fortalezca la seguridad y la estabilidad en la región".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Baréin y actual presidente del Consejo de la Liga Árabe, Abdelatif bin Rashid, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión que "los Estados árabes acogieron con satisfacción la firma del memorando de entendimiento" entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

"Este paso es un indicador positivo que contribuirá a aliviar las tensiones y crear las condiciones para alcanzar un acuerdo más integral y sostenible", indicó Bin Rashid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La 165.ª reunión, convocada por la Liga Árabe y organizada por Amán, se celebró para abordar las últimas novedades que tienen lugar en la región después del acuerdo de entendimiento entre Estados e Irán que cesa las hostilidades iniciadas el pasado febrero y con el Líbano como tema pendiente por las continuaciones violaciones a la tregua, que también se extiende al país mediterráneo.

El ministro bareiní añadió que la reunión se ha celebrado en una "coyuntura regional crucial que exige una mayor consulta y coordinación entre los Estados árabes, a fin de apoyar una posición árabe unificada, preservar la seguridad nacional árabe y responder a las aspiraciones de los pueblos en materia de seguridad, estabilidad y desarrollo".

Señaló que la región se ha visto afectada recientemente por las repercusiones de la guerra, además de los ataques con misiles y drones dirigidos contra varios países de CCG y Jordania, que impactaron zonas civiles y barrios residenciales, "en clara violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Por eso, enfatizó la importancia de un "compromiso total con la implementación de las disposiciones del memorando, el respeto a la soberanía de los países de la región, la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la colaboración para abordar los diversos desafíos y amenazas que afectan la seguridad y la estabilidad de los Estados árabes".

Safadi también añadió que se habló de la causa palestina, "incluyendo el continuo sufrimiento inhumano en la Franja de Gaza, las medidas ilegales israelíes destinadas a anexar territorios palestinos ocupados y expandir los asentamientos, la escalada del terrorismo de los colonos y los ataques contra lugares sagrados islámicos y cristianos".

Por último, los ministros "acogieron con satisfacción" la toma de posesión del exjefe de la diplomacia egipcia Nabil Fahmy para suceder a Ahmed Abulgueit como próximo secretario general del organismo panárabe, y "expresaron su esperanza de fortalecer el papel de la Liga Árabe y apoyar la acción conjunta árabe para afrontar los desafíos actuales".