Regresan a Venezuela 121 migrantes en vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

En un mensaje publicado en Instagram, el programa estatal indicó que, entre el total de retornados, hay 97 hombres, 15 mujeres y 9 menores de edad.

Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad, según el Ministerio de Interior.

El pasado viernes, un grupo de 259 migrantes venezolanos regresó a su país en un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, de acuerdo al programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

Desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo, un total de 163 aviones, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela con migrantes repatriados.

El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.