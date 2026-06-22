Un juez rechaza las citaciones de Trump a demócratas de Minesota por política migratoria

El juez federal de Minesota Patrick J. Schiltz concluyó que el Departamento de Justicia del Gobierno del presidente Donald Trump emitió las citaciones para coaccionar a los funcionarios estatales, ambos demócratas, a tomar medidas específicas en materia de control migratorio.

La Casa Blanca ha emprendido este año una cruzada contra Minesota, acusando a sus autoridades de tolerar una red de malversación de fondos federales que involucra a la comunidad somalí en ese estado.

"El Departamento ha tenido dificultades, sin éxito, para identificar una sola justificación plausible para las citaciones", escribió el juez.

Tanto Walz como Frey y otros funcionarios estatales y locales recibieron citaciones que pedían otorgar acceso a registros migratorios de Minesota.

"Esta campaña se desarrolló en el contexto del historial bien documentado de la administración Trump de utilizar investigaciones criminales para tomar represalias y presionar a los adversarios políticos y personales del presidente", aseguró en su escrito Schilz.

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Las citaciones fueron emitidas el pasado 20 de enero, coincidiendo con el periodo de máxima tensión entre la Administración Trump y las autoridades de Minesota por el intenso despliegue antimigratorio en ese estado.

Las redadas masivas y las detenciones de migrantes provocaron protestas ciudadanas que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales, lo que generó una corriente de críticas a nivel nacional y abrió una batalla política entre demócratas y republicanos.

Tras conocerse el fallo, el gobernador de Minesota Walz lo consideró una "victoria para el estado de derecho" y de la democracia estadounidense.

El alcalde de Mineápolis por su parte también se pronunció en redes sociales y aseguró que "la investigación del Departamento de Justicia nunca fue sobre justicia, ley u orden, sino sobre su ausencia".

"Citar a opositores políticos porque hablaron en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y de la decencia humana", añadió.