El calentamiento del mar en Perú por el Niño Costero amenaza a la pesca, alertan gremios

A través de un comunicado, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam) expuso que este escenario climático genera preocupación, pues organismos internacionales y nacionales advierten la continuidad de condiciones cálidas en el mar peruano durante el periodo 2026 -2027.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), Copernicus, y el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú estiman "una alta probabilidad" de que el evento se prolongue hasta los primeros meses de 2027, alcanzando una magnitud entre moderada y fuerte.

Idexcam destacó que la actividad pesquera, que comprende la extracción, la transformación industrial y el consumo humano directo, contribuye con hasta el 2 % del PBI nacional, representa entre 5 y 7 % de las exportaciones totales del país y sustenta alrededor de 400.000 empleos.

Sostiene que el mayor impacto que va a generar el calentamiento de las aguas en las costas peruanas se concentrará en la pesca tradicional, que representa el 64 % de las exportaciones pesqueras y que depende de la anchoveta, principal insumo para la elaboración de harina y aceite de pescado.

"El calentamiento del mar viene generando una mayor profundidad y dispersión de los cardúmenes, dificultando su captura y reduciendo la disponibilidad del recurso", indicó la información difundida.

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Ante esta situación, recordó que el Gobierno suspendió temporalmente la pesca de anchoveta en la zona norte-centro bajo un enfoque precautorio debido a la presencia de ejemplares juveniles, medida que podría afectar los resultados estimados para el presente año.

Ante este escenario, el Idexcam proyectó que las exportaciones de harina de pescado podrían registrar una caída de entre 40 % y 70 %, mientras que el aceite de pescado enfrentaría un impacto aún mayor debido a la menor concentración de grasa en la anchoveta, producto del calentamiento del mar, que reduce la producción de fitoplancton.

"La contracción de estas exportaciones afectará directamente el flujo comercial hacia destinos clave como China y Europa", apuntó.

Además, el subsector no tradicional (consumo humano directo) también presentaría riesgos diferenciados, pues las exportaciones alcanzaron 773 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, con un crecimiento de 16 %, pero especies como la pota (calamar gigante) y el jurel están mostrando cambios en su comportamiento por las nuevas condiciones oceanográficas.

En el caso de la pota, se ha dispersado a zonas más profundas, mientras el jurel ha migrado hacia la zona del sur del litoral o aguas del mar chileno y como consecuencia, este recurso registró una fuerte contracción del volumen exportado (-91 %) durante los primeros cuatro meses de 2026.