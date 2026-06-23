El Kospi surcoreano repunta un 4 % tras desplomarse en la víspera por las tecnológicas

Transcurridos veinte minutos de operaciones, el indicador subía un 4,12 %, o 338,38 puntos, hasta los 8.542,22 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, crecía un 1,43 %, o 12,76 puntos, hasta las 904,28 unidades.

El repunte en el parqué surcoreano tiene lugar a pesar de las caídas generalizadas registradas en la víspera en los principales mercados bursátiles ante el renovado temor a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).

En el caso de Seúl, la Bolsa se hundió un 9,99 %, lo que obligó al operador, Korea Exchange (KRX), a activar la suspensión de 20 minutos en las negociaciones, conocida como 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics aumentaba un 6,29 %, y su rival SK hynix hacía lo propio con una subida de 3,76 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba un 1,37 %, mientras que su empresa hermana Kia subía un 1,6 %.

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En construcción naval, HD Hyundai Heavy subía un 0,68 % y Hanwha Ocean también se encontraba en verde con un 0,57 %.

El principal fabricante de baterías LG Energy Solution descendía un 0,69 %, y en el sector de la defensa Hanwha Aerospace se dejaba un 0,56 %.