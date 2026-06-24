Keiko Fujimori se perfila como próxima presidenta de Perú

Keiko Fujimori aparecía hoy como la ganadora de la elección presidencial en Perú tras haber tomado una ventaja que se ha vuelto inalcanzable sobre su rival de izquierda, Roberto Sánchez, al término de uno de los comicios más reñidos de la historia reciente de América Latina.

El escrutinio es especialmente esperado en un país marcado por una fuerte inestabilidad política. Desde 2016, ocho presidentes se han sucedido al frente de Perú, en un contexto de crisis institucionales recurrentes.

El ganador sucederá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.

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¿Cómo va el conteo?

Esta victoria de Keiko marcaría el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata de 51 años.

Con 99,86% de las actas escrutadas, Keiko reunía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

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Fujimori aventaja por poco más de 43.000 votos a Sánchez, con más de 19 millones de votos contabilizados. La diferencia entre ambos ya no puede ser revertida, pues quedan 39.300 votos correspondientes a 131 actas electorales. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

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Opositor denuncia irregularidades

Los resultados oficiales solo se conocerán dentro de unos días, indicó un vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sánchez dijo ayer que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori y aseguró que ha ocurrido “una grave afectación del proceso electoral”, específicamente durante el sufragio en el exterior.

El candidato anunció que acudirá a instancias internacionales y convocó una nueva movilización para el sábado en Lima.

El izquierdista pidió el lunes la anulación de los votos emitidos en el extranjero.

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Sánchez alega presuntas irregularidades administrativas y de custodia del organismo electoral en la votación del extranjero que representa unos 300.000 votos y que favoreció en gran parte a Fujimori.

El dirigente sostiene que excluyendo el voto emitido fuera del país, mantiene una ventaja de unos 25.000 sufragios sobre su rival.

El JNE declaró esta noche improcedente el pedido de nulidad de las mesas de peruanos en el extranjero, por ser extemporánea y por falta de pago de las tasas electorales.