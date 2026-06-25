Colombiano De la Espriella recibe acreditación de presidente electo

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo fueron acreditados hoy por el Consejo Electoral como presidente y vicepresidente electos de Colombia, tras un reñido balotaje.

“Hoy nos reúne uno de los actos más significativos que tiene nuestra constitución, Colombia y el CNE hace entrega forma de las credenciales que los acreditan a ustedes, doctor Abelardo y doctor Juan Manuel como presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030”, expresó el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

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Igualmente el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo recibió su credencial como vicepresidente electo de Colombia, en la primera aparición pública de ambos desde el domingo, cuando hablaron ante una multitud en la ciudad caribeña de Barranquilla tras la apretada victoria electoral sobre Iván Cepeda, que fue proclamada ayer por el CNE, reportó EFE.

Advierte a los guerrilleros

De la Espriella, dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.