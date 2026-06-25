Soldados israelíes matan a un palestino en Cisjordania tras acusarle de tirar piedras

"Durante una operación de los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) en la zona de Sarta (norte de Cisjordania), un terrorista lanzó objetos a los soldados", recoge un comunicado compartido por las fuerzas armadas.

El Ejército de Israel se refiere habitualmente como "terrorista" a cualquier palestino que agreda a israelíes, independientemente de su afiliación a grupos terroristas o milicias, lo que incluye el lanzamiento de piedras y otros objetos a los soldados que participan en la ocupación de Cisjordania.

"Los soldados iniciaron los procesos de detención estándar, que incluyen lanzar disparos al aire. El terrorista siguió atacando a los soldados y lanzando objetos de una manera que supuso para ellos una amenaza y respondieron con fuego hacia él. Se identificaron impactos", concluye el comunicado.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, identificó al fallecido como Mustafa Al Jatib, de 32 años. Este medio apuntó que el hombre se encontraba en su casa en el momento del ataque, algo que no concuerda con la versión aportada por el Ejército.

Las tropas, indicó a EFE una fuente del Ejército israelí, llevaban a cabo una operación a la aldea para detener a personas que habían sido identificadas lanzando piedras contra vehículos de israelíes en una carretera de Cisjordania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imágenes compartidas en un canal de WhatsApp utilizado por una red de activistas locales para documentar los ataques de colonos muestran un vídeo en el que un hombre, cuyo rostro coincide con la foto difundida por Wafa de Al Jatib, aparece tendido en el suelo de una vivienda, completamente desordenada, y rodeado por dos paramédicos de la Media Luna Roja Palestina.

EFE no ha podido verificar este vídeo de forma independiente.

Más de 60 palestinos han muerto en ataques de los soldados, la policía o los colonos israelíes en Cisjordania desde el inicio del año. El recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha documentado 59 defunciones hasta el 21 de junio, si bien este jueves y el miércoles las tropas han matado a al menos dos personas.

Entre los fallecidos contabilizados por OCHA hay 14 menores de edad y dos mujeres.

Los fallecidos superan los 1.116 al remontarse al 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ya habituales redadas en Cisjordania como represalia por los ataques ese mismo día de las milicias gazatíes a su territorio, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.