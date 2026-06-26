Mundo
26 de junio de 2026 a la - 09:59

Se duplica la cantidad de fallecidos por el terremoto en Venezuela

Captura de video de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez (i) y el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una declaración tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país, en Caracas (Venezolana).
Captura de video de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez (i) y el ministro del Interior Diosdado Cabello durante una declaración tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país, en Caracas (Venezolana). VTV

CARACAS. Un informe oficial revela que la cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela se duplicó esta mañana. El anuncio lo hizo la presidenta Delcy Rodríguez. El registro de víctimas podría dispararse en las próximas horas.

Por AFP

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó hoy la presidenta Delcy Rodríguez.

“Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas”, dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

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El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales (19:00 de Paraguay) del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900. La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

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Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.