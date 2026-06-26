Se duplica la cantidad de fallecidos por el terremoto en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó hoy la presidenta Delcy Rodríguez.

“Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas”, dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

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El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales (19:00 de Paraguay) del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900. La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

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Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.