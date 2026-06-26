¿Cómo se miden los terremotos? Una gráfica explica la magnitud del desastre en Venezuela

Desesperados, venezolanos escarban entre los escombros de edificios que colapsaron para intentar rescatar a sus seres queridos, tras dos potentes terremotos que dejan, de momento, al menos 589 muertos.

Edificios se derrumbaron y la gente corrió en pánico tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles, con menos de un minuto de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El segundo fue el más potente que sacudió Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos se sintió en otros estados y hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

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La zona más castigada fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo.

Una infografía de AFP explica cómo se piden los terremotos y su impacto según la magnitud en la escala de Richter, la más utilizada como referencia para las mediciones.

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¿Cómo trabajan los rescatistas?

Los rescates avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros 24 horas tras los terremotos. Los residentes escucharon por horas a tres personas bajo los escombros.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

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La ONU está “completamente movilizada” y los próximos días requerirán un “esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades” afectadas, afirmó hoy el jefe de la ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher.

Al menos 17 países ya enviaron sus ayudas que incluyen alimentos, agua y equipos altamente capacitados para rescates. Unos mil efectivos de rescate ya están instalados en el país. Según imágenes de las agencias y reportes oficiales están equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.