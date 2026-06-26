Sismo de magnitud 6,7 en Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor se produjo a las 7:42 pm (11:42 GMT/ 8:42 de Paraguay) a una profundidad de 65,7 kilómetros, a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.

Por el momento no se emitieron alertas de tsunami.

Varios terremotos de magnitudes superiores a 6 -en la escala de Richter-afectaron a países ubicados en lo que se conoce como “cinturón de fuego”. Además de Venezuela también hubo en Japón.