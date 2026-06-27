Terremoto en Venezuela: colapso hospitalario y morgues al tope

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado en menos de un minuto dejaron casi 1.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba el sábado frente a la morgue de Carcas: ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Colapso sanitario y la morgue

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

Escenas de impotencia

Un funcionario que guardó el anonimato por no estar autorizado para hablar dijo que desde el viernes han llegado al menos 200 muertos a esta morgue, sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela.

Lea más: Rescatistas de Paraguay solo esperan gestión diplomática para ir a Venezuela

Mendoza narró que decidió llevar a su hija a la morgue “porque el seguro social está colapsado” y en el hospital de Catia la Mar de La Guaira “los muertos estaban tirados en el suelo”.

El viernes hallaron el cuerpo de la hija de Yessica Mendoza y el de su yerno había aparecido un día antes.

“Los vamos a cremar porque ya están en un proceso muy avanzado de descomposición y no los podemos velar”, narra la mujer con amplias ojeras en el rostro.