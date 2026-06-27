Rescatistas de Paraguay solo esperan gestión diplomática para ir a Venezuela

Venezuela sufrió un histórico y devastador sismo el pasado miércoles 24 de junio, registrando dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter. El sismo de 7.5 se consolidó como el más potente en el país desde el año 1900, dejando un saldo provisional de al menos 920 muertos, más de 3,000 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Ante esta sitaución, el Cuerpo de Bomberos del Paraguay se encuentra listo desde ese mismo día para viajar al país y brindar las ayudas necesarias.

“Como institución nos pusimos al servicio del Gobierno, atendiendo que los trámites tienen que ser de Gobierno a Gobierno. Pero nosotros ya estamos preparados en caso de que podamos viajar”, señaló la capitana Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.

Esta gestión que están necesitando los bomberos para ir a brindar ayuda en Venezuela se hace con la Secretaría de Emergencia Nacional y la Cancillería de Estado.

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El grupo que está aguardando para viajar está conformado por 15 componentes especializados de la unidad USAR, que se enfoca en rescate urbano tras colapsos de estructuras, y SAR, que abarca una búsqueda y salvamento general, habitualmente vinculada al ámbito aeronáutico, marítimo o de grandes extensiones de terreno.

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“Nosotros estamos recibiendo reportes día tras día de la situación de allá. Podemos decir que estamos en conocimiento diario de cómo se encuentra la situación”, mencionó.

La institución está preparada para 10 toneladas de equipo, pero les limitaron hasta 2 toneladas de equipo de rescate.

La presidente de los bomberos sostuvo que los trabajos que estarían realizando serían más enfocados en la recuperación de cuerpos, aunque no descarta que se puedan seguir rescantando a personas con vida.

“Las horas críticas ya fueron pasando desde que aconteció el evento, aunque nunca se pierden las esperanzas de seguir rescantando personas”.

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La última información que tienen por parte del Gobierno es que se están realizando los trámites necesarios. “Más allá de que la relaciones entre Paraguay y Venezuela están rotas, en esta sitaución prima la situación humanitaria”, puntualizó.

Hay que tener en claro que para enviar la ayuda es necesario un gasto económico por parte del Gobierno para que los bomberos puedan movilizarse. “Nosotros tenemos previsto quedarnos 10 días en la primera etapa y eso va a implicar un gasto en logística”, indicó.

Para finalizar, Canan dejó en claro que sin importar cuanto tiempo se tarde en conseguir la autorización para viajar, ellos esperaran, pues esta situación en Venezuela aún tendrá varios días de trabajo y se necesitará la mayor ayuda posible.