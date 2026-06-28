Cardenal Adalberto Martínez valoró la encíclica papal

El Arzobispado de Asunción dio a conocer que durante la segunda jornada del Consistorio Extraordinario que comenzó el viernes y concluyó ayer sábado en el Vaticano, el cardenal Adalberto Martínez, representando a la Iglesia en Paraguay, compartió una reflexión ante el Santo Padre y los demás miembros del Colegio Cardenalicio.

En esta se resaltó la “valiosa orientación” que ofrece la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, para afrontar los desafíos de la inteligencia artificial.

“Me ha conmovido especialmente el número 50, donde Su Santidad nos recuerda que la dignidad de toda persona no depende de sus capacidades, de su condición o de su utilidad, sino que es un don recibido de Dios”, expresó. También enfatizó que “esta verdad desafía a toda la Iglesia a colocar siempre a la persona humana en el centro de su misión evangelizadora”.

Asimismo, el Arzobispo de Asunción destacó que la inteligencia artificial puede convertirse en una valiosa aliada para la protección de los niños, las niñas y los adultos en situación de vulnerabilidad.

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Entornos digitales más seguros

Para Martínez, esta protección clave se lograría con la detección temprana de riesgos para ayudar a crear entornos digitales más seguros con una mayor transparencia y responsabilidad.

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“Sin embargo, ninguna tecnología podrá reemplazar la cercanía, la escucha, la compasión ni el discernimiento pastoral”, advirtió. La intervención completa del cardenal se encuentra disponible en este enlace.

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