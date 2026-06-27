Consistorio Extraordinario: emotivo mensaje y obsequio del Cardenal Martínez al Papa León XIV

El arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez Flores, se encuentra en el Vaticano participando del segundo Consistorio del Colegio Cardenalicio convocado por el Papa León XIV. Según el relato compartido por el propio cardenal, este mantuvo un breve encuentro con el pontífice, ocasión en la que intercambiaron un cordial saludo.

La histórica jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa en la emblemática Basílica de San Pedro, para luego dar paso a la apertura oficial de las sesiones de trabajo en el Aula Pablo VI.

Tras la invocación al Espíritu Santo, el Sumo Pontífice dirigió un mensaje al Colegio Cardenalicio, instándolos a caminar juntos bajo un espíritu de comunión, corresponsabilidad y discernimiento, al tiempo de solicitarles un apoyo firme, franqueza y lealtad en el servicio a la Iglesia universal.

El cardenal paraguayo integró un equipo de trabajo compuesto por 11 purpurados, participando activamente bajo la metodología sinodal, basada en la escucha recíproca y el diálogo fraterno. Durante el día, los debates giraron en torno a los desafíos actuales para anunciar el Evangelio y el análisis del tema “La cultura del poder y la civilización del amor”, inspirado en la encíclica papal Magnifica Humanitas.

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Un obsequio con profunda identidad litúrgica

El momento cumbre y más emotivo para la delegación nacional tuvo lugar al concluir la agenda de deliberaciones, alrededor de las 19:15, cuando el cardenal paraguayo tuvo la gracia de mantener un encuentro cercano y un cordial saludo con el Papa León XIV.

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En nombre de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Martínez le hizo entrega de un significativo obsequio de alto valor pastoral: un estuche con los vasos sagrados para los santos óleos, finamente grabado con el nombre de la Arquidiócesis capitalina. Este presente simboliza la comunión sacramental y el ministerio que una a la Iglesia de Paraguay con la Sede Apostólica.

El mensaje: la oración del pueblo paraguayo

Además del presente, el cardenal le transmitió al Sucesor de Pedro un emotivo mensaje de respaldo espiritual.

“Le manifesté que los fieles del Paraguay rezan por él y lo encomiendan diariamente al Señor, para que le conceda fortaleza, sabiduría y abundantes gracias en el ejercicio de su ministerio petrino. El Santo Padre recordó con gratitud ese constante acompañamiento espiritual del pueblo paraguayo", señala parte de la crónica escrita del cardenal y publicada por el Arzobispado de Asunción.

Finalmente, el cardenal expresó al Pontífice su agradecimiento por la convocatoria a este Consistorio Extraordinario, calificándolo como un valioso espacio de comunión, escucha y discernimiento entre los cardenales, e hizo un llamado extensivo a toda la feligresía de nuestro país para seguir rezando por los frutos de esta asamblea eclesial.

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