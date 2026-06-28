Seis personas murieron durante la ola de calor en el Reino Unido, la mayoría ahogadas

Las muertes se registraron en distintos puntos de Inglaterra y Gales y corresponden a un joven de 22 años hallado en el río Severn, un adolescente de 15 años encontrado en un lago cerca de Southampton y un hombre de 69 años fallecido en el mar en Clacton.

También una mujer cuyo cuerpo fue hallado en un estanque de Sandwell Valley Country Park, un hombre de 50 años que murió en una playa del sur de Gales y otro adolescente hallado en un lago en Syston.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) indicó el sábado que la ola de calor está en remisión y prevé un descenso progresivo de las temperaturas hasta situarse en niveles habituales para esta época del año la semana próxima.

La agencia mantiene hasta el mediodía de este domingo la alerta ámbar en algunas zonas del centro y el este de Inglaterra, aunque ya rebajó la alerta roja activada entre el miércoles y el viernes en buena parte del territorio por el calor extremo. La alerta roja es la máxima en un sistema de tres niveles, seguida de la ámbar y la amarilla.

El viernes se registraron 37,3 grados centígrados en la localidad de Santon Downham, en el este inglés, la temperatura más alta jamás medida en un mes de junio en este país.

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La temperatura superó el récord provisional de 36,7 grados registrado un día antes en el suroeste de Inglaterra, en una semana de calor excepcional en la que la Met Office emitió por primera vez alertas rojas en tres días consecutivos.

Las muertes de los últimos días se producen apenas un mes después de que al menos quince personas, la mayoría menores de edad, fallecieran ahogadas durante otra ola de calor registrada en mayo.