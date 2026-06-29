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29 de junio de 2026 a la - 08:26

Fuerte sacudida en Caracas hoy, tras doble terremoto en Venezuela

La localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, fue declarada zona de desastre, tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles.
La localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, fue declarada zona de desastre, tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles. 081618+0000 MIGUEL MEDINA

Una fuerte sacudida en Caracas se registró esta mañana, mientras la esperanza de encontrar sobrevivientes tras el doble terremoto disminuye en Venezuela. Entre tanto, crece la frustración por la respuesta del Gobierno de Delcy Rodríguez. Los sismos dejan hasta ahora al menos 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La de hoy, de unos 4,6, es la réplica más intensa reportada desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5 ocurrieron en menos de dos minutos. “Se sintió bastante”, dijo a la AFP Ismael Díaz, un residente de La Guaira.

Rescatistas de 24 países trabajan sin cesar mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

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La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Tomas aéreas realizadas por la AFP muestran el nuevo nivel de destrucción. Edificios se desplomaron como milhojas y los que están aún en pie quedaron sin paredes, agrietados, inhabitables.

Desaparecidos y edificios colapsados

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que 189 edificios sufrieron un colapso total, y que el total de inmuebles afectados es de 774.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

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El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un salvoconducto para que rescatistas, médicos y voluntarios puedan acceder a la zona de desastre.

Voluntarios y rescatistas trabajan contrarreloj en el estado de La Guaira, declarada zona de desastre, tras el doble terremoto en Venezuela.
Voluntarios y rescatistas trabajan contrarreloj en el estado de La Guaira, declarada zona de desastre, tras el doble terremoto en Venezuela.

Ayuda internacional

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas reabrió parcialmente el sábado y recibe desde entonces vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos.

El ejército de Estados Unidos también desplegó varias aeronaves y helicópteros para ayudar con las labores de rescate y militares entregaron suministros en el puerto de La Guaira el domingo, indicó el Comando Sur.

La crisis económica en Venezuela ha afectado gravemente a los hospitales y los servicios públicos. Millones de venezolanos se han exiliado en los últimos años.