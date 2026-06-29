Paraguay enviará militares a Venezuela para asistir tras doble terremoto

El Ministerio de Defensa Nacional anunció que el Gobierno paraguayo enviará a 32 militares especializados en búsqueda y rescate para ayudar en las labores de localización de sobrevivientes tras los devastadores terremotos que golpearon la semana pasada a Venezuela.

Decenas de países ya han enviado rescatistas, equipos y asistencia humanitaria a Venezuela luego de los seísmos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter que se registraron de forma consecutiva el pasado miércoles y afectaron principalmente al norte venezolano.

Las cifras más recientes presentadas por el gobierno venezolano afirman que los terremotos dejaron 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridas.

Especialistas en búsqueda y rescate

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó que los militares paraguayos que irán a Venezuela conforman un pelotón de la Fuerza Aérea Paraguaya “especializado” en tareas de búsqueda y rescate “con formación avanzada y experiencia probada en escenarios complejos, entrenados para actuar bajo presión, con precisión y alta seguridad”.

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Indicó que presumiblemente tendrán la misión de relevar a personal de otros países que ya está trabajando en Venezuela.

El ministro González dijo que aún está terminando de definirse cuándo y cómo irán los militares paraguayos a Venezuela y comentó que conversó con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, sobre la posibilidad de que rescatistas de ambos países vayan como un “contingente conjunto”.

También hay conversaciones similares con Argentina y Brasil, añadió.

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El ministro explicó que la asistencia a Venezuela se enmarca en un “sistema de cooperación entre fuerzas aéreas” de Latinoamérica del que Paraguay se vio beneficiado durante los grandes incendios forestales de finales de 2024 en el Chaco, cuando un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay colaboró con el combate a los fuegos.

Según el Gobierno de Venezuela, más de 2.600 rescatistas internacionales se encuentran actualmente en el país para las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos. En esos trabajos colaboran también más de 7.800 voluntarios venezolanos.