La película sobre Michael Jackson, la biografía más taquillera de la historia

El largometraje sobre el rey del pop ya ha superado a “Oppenheimer”, del director Christopher Nolan, que ostentaba el récord anterior en cuanto a películas basadas en personajes reales con 975 millones de dólares recaudados a nivel mundial, informa Variety.

“Michael” ya se dirigía hace semanas a ser la película biográfica musical más taquillera tras superar a la exitosa “Bohemian Rhapsody” de Queen de 2018, que generó 911 millones de dólares en todo el mundo y ahora es la tercera con más recaudación.

El largometraje sobre el autor de "Thriller", distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y Universal en los mercados internacionales, ha recaudado 607,2 millones de dólares fuera de Estados Unidos y 370,2 millones en el país donde fue realizada.

La película logró en su estreno 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones de dólares a nivel mundial, rompiendo el récord de taquilla para 'biopics' musicales establecido por "Straight Outta Compton" de 2015 (60 millones de dólares).

Impulsada por el boca a boca y las múltiples visualizaciones, "Michael" se mantuvo como un éxito de taquilla durante la competitiva temporada de estrenos del verano en el hemisferio norte, indica la revista especializada.

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Dirigida por Antoine Fuqua, “Michael” narra la trayectoria del artista desde su participación en el grupo 'The Jackson 5', integrado por otros cuatro de sus hermanos, hasta convertirse en el 'Rey del Pop'.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut actoral, con Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine.

Según Variety, los críticos de cine se han quejado de que “Michael” ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson al omitir las acusaciones de abuso sexual infantil que se presentaron contra el cantante en la última etapa de su carrera.

Entre otros récords, "Michael Jackson" es ya la película más taquillera de Lionsgate de todos los tiempos, superando a "Los Juegos del Hambre: En Llamas" ( The Hunger Games: Catching Fire) de 2013 (865 millones de dólares, sin ajustar por inflación). Se espera que el estudio dé luz verde a al menos una película más sobre la vida de Jackson, agrega la revista.