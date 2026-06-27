Mauricio Rial Banti recibirá un reconocimiento póstumo en acto por el Día del Documentalista

Mauricio Rial Banti, director del documental “Tren Paraguay” y realizador de otras destacadas producciones nacionales, será recordado este martes 30 en el acto por el Día del Documentalista. El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera 834 c/ Tacuary).

En el acto, cuyo inicio está previsto para las 19:00, se otorgará a los familiares de Rial Banti, fallecido el pasado 23 de enero, el “Premio DocPy al aporte y trayectoria”.

Mauricio Rial Banti fue uno de los fundadores de DocPy. Nació en Asunción en 1981 y su obra más reconocida fue el premiado documental “Tren Paraguay” (2011), en el que recorrió las vías y las memorias del desaparecido ferrocarril.

También dirigió “Overáva” (2012) y, en el año 2023, fue codirector de “Leal 2: Comando Yaguareté”, que fue elegida para representar al país en la carrera por los premios Óscar y Goya.

Desde DocPy, recordaron además que Rial Banti “fue uno de los asistentes de dirección más solicitados y respetados del país”, siendo parte de producciones como “Narciso”, “Matar a un muerto”, “Los Buscadores” y “Mangoré”.

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Además se desempeñó como docente y “su trabajo documental al servicio servicio de causas sociales y ambientales —sobre el derecho al agua, al territorio campesino, indígena y la gobernanza ambiental— marcó una trayectoria dedicada tanto a la autoría como al oficio colectivo", según destacaron desde DocPy.

En el acto de este martes 30 se proyectarán breves visionados de sus primeros trabajos. También se presentará la cantautora Namse, oriunda de Caacupé, exlíder de la banda Pirakutu.

Acerca del Día del Documentalista

El Día del documentalista fue instaurado mediante una resolución del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). La fecha fue establecida en memoria de la cineasta paraguaya Renate Costa Perdomo, quien falleció el 29 de junio de 2020 en París, Francia.

Según destacó DocPY, la directora de “108 Cuchillo de palo” y otras producciones, impulsó decididamente el cine local y mediante sus obras el documental paraguayo fue referenciado en importantes ámbitos de la cinematografía del mundo.

Este año, el acto conmemorativo cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España, el INAP, el Instituto Técnico Superior de Arte y Comunicación (IPAC) y el Concurso de Cortos ACESIP.