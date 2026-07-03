Irán se blinda para el funeral de Estado del ayatolá Alí Jamenei

La capital iraní, Teherán, se transformó en fortaleza a la espera de celebrar a partir del sábado los multitudinarios funerales del antiguo líder supremo Alí Jamenei, cuatro meses después de su muerte en los ataques israeloestadounidenses que desataron la guerra.

Alí Jamenei, el guía espiritual de mayor longevidad desde el establecimiento en 1979 de la República Islámica, fue asesinado a los 86 años en los bombardeos efectuados por sus dos enemigos jurados contra su residencia el 28 de febrero.

Hoy, su cuerpo, dispuesto en un ataúd envuelto en una bandera de Irán, llegó a la Gran Mosala del Imán Jomeini, un vasto complejo religioso y cultural de la capital donde se le dará funeral de Estado, según imágenes difundidas por la AFP.

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Sus paredes están cubiertas de grandes retratos del difunto ayatolá, banderas negras en señal de luto y banderas rojas, símbolo del martirio y la venganza.

Las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de participantes sólo en Teherán para este homenaje de tres días. El acto pretende ser una demostración de fuerza, tras el conflicto de casi 40 días con Estados Unidos e Israel que costó la vida a numerosos altos dirigentes y a miles de civiles.

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La presencia del hijo de Alí, Mojtaba Jamenei, quien lo sucedió a principios de marzo como líder supremo, no ha sido confirmada. Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no ha aparecido en público.

Quien de momento sí apareció en público, por primera vez desde el inicio de la guerra, fue Ahmad Vahidi, jefe de los Guardianes de la Revolución, nombrado en el cargo a inicios de marzo tras la muerte de su predecesor Mohamad Paqpur el primer día de la contienda. Vahidi posó su mano sobre el ataúd de Jamenei y rezó unos instantes, según una foto transmitida por la agencia de prensa Fars.

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Masivo funeral

A la entrada de la Gran Mosala, obreros y equipos de rescate se afanan bajo un calor intenso en los últimos preparativos, constató un equipo de la AFP que tuvo un acceso excepcional.

“La gente vendrá de todo Irán. Habrá muchísima gente”, comentó en voz baja Hosein Moghadassi, un empleado de 43 años, mientras se espera que algunos empiecen a hacer fila desde el viernes por la noche a la espera de la apertura de las puertas a las 06:00 del sábado (02:30 GMT).

Este vasto complejo de la Mosala, concebido para acoger las grandes oraciones del viernes, conmemoraciones oficiales y concentraciones religiosas, permanecerá abierto día y noche hasta el lunes.

A continuación, un cortejo que transportará el féretro de Alí Jamenei desfilará por las calles de Teherán, antes de dirigirse el martes a la ciudad sagrada de Qom.

En cuanto a dignatarios, se espera la presencia de dirigentes y responsables de una treintena de países, principalmente vecinos, entre ellos el expresidente ruso Dmitri Medvédev y el primer ministro pakistaní, Shebaz Sharif. China estará representada por un alto responsable del Parlamento, He Wei.

No se ha invitado a ningún líder europeo.

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Funerales de Estado

Los funerales de Estado para Jamenei, inicialmente previstos para marzo pero aplazados debido a la guerra, se perfilan como los más grandes de la historia de Irán.

En 1989, cuando murió su predecesor, el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, alrededor de 10 millones de personas asistieron a sus exequias, según las cifras oficiales. Entonces, avalanchas humanas causaron más de una decena de muertos.

Junto al féretro de Jamenei también estarán expuestos los de sus allegados que igualmente murieron el primer día de la guerra, entre ellos el de una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta.

Una imagen del dirigente con el puño en alto, símbolo de la resistencia que reivindicaba frente a Occidente, está omnipresente en el recinto, constató un periodista de la AFP .

“Tu nombre permanecerá eterno en esta tierra de oro”, proclama una pancarta, mientras que en las calles de Teherán numerosas vallas publicitarias y consignas rinden homenaje al “mártir”.

Fortaleza

Estos funerales se llevan a cabo en un clima de tensión, en el contexto de un frágil alto el fuego entre Teherán y Washington, pero también seis meses después de importantes manifestaciones contra el alto costo de vida y el gobierno.

La capital iraní está transformada ya desde este viernes en una fortaleza, con abundantes fuerzas de seguridad y un enorme perímetro inaccesible en auto.

El aeropuerto de Teherán está parcialmente cerrado y lo estará totalmente el lunes, declarado día festivo en todo Irán.

Los centros comerciales han bajado la persiana y las empresas han sido obligadas a interrumpir su actividad.

Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio en la ciudad sagrada de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario.

Como líder religioso, su féretro hará escala el miércoles en la vecina Irak, donde la comunidad chiita también es mayoritaria.