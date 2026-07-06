Israel advierte a EE.UU. sobre venta del caza F-35 a Turquía

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó a Estados Unidos a no vender aviones de combate F-35 a Turquía, que espera la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, para una cumbre de la OTAN.

La cumbre de la OTAN, que se celebrará mañana y el miércoles en Ankara, reunirá a los dirigentes de los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica.

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Ataques verbales

El F-35 de Lockheed Martin, el avión de combate estadounidense más sofisticado, fue desarrollado por Estados Unidos en asociación con otros países de la OTAN, de la cual Turquía es miembro, en el marco de un programa llamado Joint Strike Fighter (JSF).

Netanyahu se refirió a varios ataques verbales recientes de funcionarios turcos contra Israel, incluido el canciller Hakan Fidan, quien en una entrevista con CNN Turquía la semana pasada dijo que Israel es “el problema del mundo” y agregó que “se han convertido en una carga que la humanidad ya no puede soportar”.

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Cazas F-35

“No creo que debamos proporcionarles F-35 ni los motores para sus aviones de combate, porque eso alteraría el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio”, dijo Netanyahu en una entrevista concedida a Fox News.

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Fidan “dijo que el estado judío no tiene lugar dentro de la humanidad, básicamente que debe ser eliminado”, agregó Netanyahu.

Washington excluyó en 2019 a Ankara del programa de F-35 tras la adquisición por parte de los turcos del sistema ruso de defensa antimisiles S-400 en 2017.

Preguntado en junio sobre un posible acceso de Turquía a los F-35, Trump respondió que pronto iba a hacer al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, “muy feliz”.

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Sin embargo, una decisión de este tipo requiere el visto bueno del Congreso, como recordó el vicepresidente estadounidense Jame D. Vance, que se encontraba junto a Trump en el Despacho Oval durante ese intercambio.

Netanyahu también insistió en que es un aliado cercano de Trump, pese a las recientes tensiones entre ambos por la guerra contra Irán.

“Somos los mejores aliados”, dijo el líder israelí. “Mi relación con el presidente está bien”.