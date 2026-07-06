Javier Milei y un plan audaz: cómo afrontará sus deudas del año

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, aseguró que el gobierno de Javier Milei tiene suficientes fondos para afrontar los pagos de deuda de este año por unos US$ 19.000 millones y consideró “una opción” recurrir al mercado internacional para refinanciar vencimientos.

El ministro explicó que “los refinanciamientos de 2026 están sobrecumplidos en 3.700 millones de dólares” y definió al calendario de compromisos para el 2027 como “menos desafiante” a pesar de las presidenciales de octubre del año próximo.

“Preparados para el peor escenario”

“Estamos preparados para el peor escenario”, dijo el ministro en conferencia de prensa junto a otros miembros de su gabinete al admitir que la contienda electoral puede sumar incertidumbre y mayor volatilidad en los mercados.

“Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo (...) se trata de refinanciar a la menor tasa posible”, dijo Caputo.

De acuerdo al cronograma presentado, el gobierno argentino espera obtener unos 800 millones de dólares adicionales este año por privatizaciones, 1.900 millones de dólares por un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y unos 6.000 millones por emisiones de deuda local.

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Argentina firmó en 2025 un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cuatro años por 20.000 millones de dólares.

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En 2027 aumenta la deuda

Para el año que viene las obligaciones alcanzan los 24.900 millones de dólares.

“Nos hemos puesto como objetivo de largo plazo que para fin de un segundo mandato del presidente Javier Milei (2031), Argentina ya sea (calificada) como grado de inversión. Lo creemos cumplible”, dijo Caputo.

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Recientemente la calificadora S&P Global subió la nota de la deuda argentina a B- debido a “la reducción de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa”.

S&P atribuyó la mejora al superávit fiscal sostenido, a la menor inflación y a un mayor acceso del gobierno al financiamiento.

Argentina volvió en diciembre a emitir deuda en dólares, con una colocación bajo legislación local, tras varios años de ausencia en ese mercado.