Zelenski pide a cumbre de la OTAN más Patriots para Ucrania tras nuevo ataque ruso a Kiev

“Mientras los misiles Patriot sigan estando en los almacenes de nuestros aliados, se estará animando a Rusia a que continúe destruyendo edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen lo suficiente para detener este terror”, escribió Zelenski al condenar el ataque en X.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó esta madrugada con 351 drones y 68 misiles, entre ellos 23 balísticos Iskander-M y 6 antibuque Zircón y Óniks.

Ninguno de los misiles balísticos y antibuque pudieron ser derribados y todos ellos alcanzaron objetivos.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el ataque fueron alcanzadas empresas de defensa e instalaciones energéticas de Kiev y aeródromos militares en varias regiones ucranianas.

Lea más: Rusia lanzó esta madrugada contra Ucrania 68 misiles y 351 drones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kiev ya sufrió el pasado jueves de madrugada otro ataque con drones y misiles en el que las defensas aéreas ucranianas mostraron su impotencia ante los misiles balísticos rusos.

Treinta civiles murieron y el Ministerio de Defensa ruso dijo haber golpeado numerosas fábricas de drones y de piezas para misiles en este bombardeo.

Zelenski ha pedido a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que le dé las licencias necesarias para que Ucrania fabrique con sus socios europeos sistemas antimisiles Patriot y los misiles interceptores PAC-3 que estos sistemas utilizan como munición.

Lea más: Ucrania ataca una refinería a 250 kilómetros de Moscú y deja sin electricidad a Sebastopol

Kiev espera una respuesta de Trump y presiona también a sus socios europeos para que materialicen los planes impulsados por Zelenski de construir en el continente un sistema antiaéreo propio capaz de responder a los misiles balísticos con garantías como hacen los Patriot.

La escasez de Patriot y de misiles PAC-3 se vio acentuada por la guerra de Irán.

Kiev recibe la mayoría de los misiles PAC-3 que se le suministran de forma periódica gracias a las contribuciones económicas de sus socios sobre todo europeos, que permiten comprar a EE.UU. las unidades disponibles.

Trump cortó tras su regreso a la Casa Blanca la mayoría de suministros de armamento gratis a Ucrania.