Giro en el discurso de Trump sobre la líder italiana Giorgia Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo hoy unas palabras amables hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al afirmar que es “una buena persona, en realidad”, tras el reciente enfrentamiento verbal entre ambos.

“Es una buena persona, en realidad”, respondió el mandatario estadounidense a una pregunta de los periodistas antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara, en la que ambos dirigentes coincidirán.

“Me cae bien, pero creo que cometió un error”, comentó Trump, antes de añadir: “Simplemente no estuvo con nosotros y eso no me gustó”, en referencia a la negativa de Giorgia Meloni a sumarse al ataque estadounidense-israelí contra Irán.

Después del duro cruce de declaraciones del mes pasado sobre este asunto, el presidente estadounidense volvió a cargar contra la dirigente italiana el pasado domingo por la noche en su plataforma Truth Social, donde publicó una imagen manipulada en la que aparece Meloni mirándolo con gesto de asombro, acompañada del mensaje en mayúsculas: “Orden de alejamiento requerida”.

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Sin comentarios

Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó -sin aportar pruebas- que la dirigente de extrema derecha italiana le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes.

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Anteriormente, Trump había afirmado que Meloni “lo está haciendo mal en Italia” y que “está perdiendo popularidad”.

Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompañará a Meloni el martes y el miércoles a la cumbre de la OTAN, dijo que “lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas”.

“Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental”, declaró a Sky TG24.