Cable roto habría desatado el potente incendio en España que deja unos 12 muertos

Un potente incendio que se expandió a toda velocidad en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, causó la muerte de 12 personas que trataban de huir de las llamas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 23 siguen sin localizar.

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

Lea más: Temperaturas de más de 42 ºC en amplias zonas de España en el último día de ola de calor

“Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas”, indicó el viernes el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al pedir ante los periodistas prudencia sobre estas últimas, ya que puede tratarse de gente que todavía no se ha comunicado.

Fuego sin control

Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos más graves.

“Estamos ante una tragedia mayúscula”, resaltó Moreno sobre “uno de los incendios más rápidos y complejos” a los que tuvieron que hacer frente en los últimos tiempos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona escarpada del sureste de España, a escasos kilómetros de la visitada costa Mediterránea, en “una especie de ratonera”, según había descrito previamente.

“Todo parece indicar que también en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o en su totalidad extranjeros”, agregó el responsable de andaluz Emergencias, Antonio Sanz, matizando que “hasta que no se determine, lógicamente, la identificación no se puede confirmar”.

Lea más: La segunda ola de calor golpea a España y se recrudecerá este lunes con registros extremos

Verano difícil

El fuego habría comenzado, según los indicios, en una cuneta, tras la rotura de un cable de electricidad al que los fuertes vientos pronto hicieron incontrolable. En dos horas avanzó 15 kilómetros.

“Estamos ante un incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora”, entre otros, por la gran cantidad de vegetación tras un invierno lluvioso, y ahora seca por las olas de calor, que la convierten “en combustible perfecto para los incendios”, contó el presidente andaluz.

Según el consejero Sanz, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica. Las otros fallecidos podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron acorralados por las llamas.

Alerta para la población

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó a los periodistas que alertaron a los habitantes “puerta por puerta” del peligro, pero que un grupo de personas “no hicieron caso” a otros vecinos que les aconsejaban que se quedaran en casa y “siete han fallecido”, lamentó.

“Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones probablemente haya causado el triste suceso” , consideró más tarde el presidente andaluz.

Lea más: Ola de calor histórica en Francia y Bélgica deja al menos 3.000 fallecidos

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y cuyo abordaje está siendo “muy complicado” debido a la compleja orografía.

El fuego obligó a desalojar a de 600 personas, de las que más de un centenar fueron ubicadas en distintos puntos municipales.

Pésame

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su “enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería”, y pidió “mucha precaución”.

Lea más: La ola de calor llevó a junio a ser el más caliente en Europa occidental, según Copernicus

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

“Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos”, indicó el monarca.

País en primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.