Nominación abre el camino para un tercer mandato de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido para buscar un tercer mandato en las elecciones de febrero próximo, anunció su formación, Nuevas Ideas.

Fue proclamado anoche al imponerse en las elecciones internas del partido de gobierno, luego de cuestionadas reformas legales que lo habilitaron para un tercer período consecutivo.

Bukele, nacido en 1981, llegó a la presidencia en 2019. Con entonces 37 años, ganó las elecciones generales, quebrando años de bipartidismo con la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

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Promesas de campaña

Durante sus campañas, arremetió contra los 20 años de gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y los casi 10 años del izquierdista Frente Farabundo Martí, que quedó tercero en esas elecciones.

De origen árabe-palestino, fue expulsado del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero su insistencia le permitió hacerse un hueco en GANA. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de la capital, San Salvador (2015-2018).

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En junio de 2024 Bukele juró un segundo mandato. Prometió -sin descuidar la seguridad- “sanar” la economía.