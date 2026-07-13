Quinientos bomberos y dos aviones, así combate Francia los incendios en emblemático Fontainebleau.

El incendio comenzó ayer en plena ola de calor y en pocas horas recorrió unas 800 hectáreas de las 23.000 de este pulmón verde situado a 60 km al sureste de París.

El bosque consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

“Hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1.000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado”, afirmó hoy el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una visita a la zona. “Esperamos poder contener el fuego durante el día”, añadió el ministro. Sin embargo, avisó, “el tratamiento del fuego podría llevar días e incluso semanas”.

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Evacuaciones de emergencia

Unas 900 personas que vivían cerca del bosque tuvieron que ser evacuadas, puntualizó Laurent Nuñez. Ninguna vivienda resultó dañada, ni ha habido que lamentar heridos.

El domingo la nube de humo llegó a ser visible a 20 km de distancia, tras declararse este incendio que las autoridades locales calificaron rápidamente de “magnitud excepcional”.

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Dos aviones Canadair recogieron agua del Sena hoy para lanzarla sobre el bosque en llamas. Es la primera vez que se utilizan estos aviones de extinción en la región de París.

La víspera, dos aparatos Dash lanzaron producto retardante, sin contar los helicópteros bombarderos de agua.

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Bloqueos en macizo forestal

El presidente Emmanuel Macron aseveró que “se han movilizado todos los medios” contra el incendio.

Los bomberos informaron a su vez del despliegue de más de 500 efectivos durante el día. “Nunca he visto esto” en tres décadas, declaró Didier Buguinet, teniente de alcalde de Le Vaudoué, una localidad de unos 750 habitantes que linda con el bosque. “Vamos a llorar por nuestro bosque”, lamentó.

Atónitos, los habitantes de Le Vaudoué, en el departamento de Seine-et-Marne, desafiaron los llamados a permanecer confinados para observar pasar los vehículos de rescate.

La prefectura prohibió hoy los agricultores de la zona trabajar en los campos, así como el acceso de la población a todo el macizo forestal.