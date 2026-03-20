Justicia argentina allana la sede de AFA por caso de lavado de dinero

La justicia argentina investiga una operación inmobiliaria y los movimientos de dinero de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada del cobro de ingresos por patrocinio y promociones.

“No se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, señaló la AFA en un comunicado, sin brindar más detalles.

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La pesquisa también involucra la compra de una casa, valuada en unos 20 millones de dólares, por parte de un empleado de la AFA cuyo patrimonio no se condice con esa adquisición, según la prensa local.

Comparecencia de directivos

El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros cuatro dirigentes de la institución comparecieron la semana pasada en otra causa por supuesta evasión fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) impulsó el año pasado una denuncia penal en reclamo de retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) .

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En una causa distinta, la policía allanó en diciembre las oficinas de la AFA en el centro de Buenos Aires y también las de la sede que la organización posee en Ezeiza, 30 kilómetros al sur de la capital, el predio deportivo donde entrena la selección.

“Campaña de difamación”

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno del libertario Javier Milei en el marco de una “campaña de difamación”.

El Presidente argentino impulsa que los clubes dejen de ser entidades sin fines de lucro para convertirse en sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los clubes e incompatible con los estatutos de la AFA.

En solidaridad con los denunciaron, los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga Profesional de la Primera División, que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo.