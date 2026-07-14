Lima enfrenta pérdidas anuales de 8.700 millones de dólares por congestión vehicular

De acuerdo con la Hoja de Ruta presentada por la AAP con cifras a 2025, Perú tiene un parque automotor de 3,9 millones de vehículos livianos, más de 3,2 millones de vehículos menores y 400.000 vehículos pesados.

Señaló que el problema del tráfico urbano no es únicamente el crecimiento del parque automotor, sino la falta de planificación, fiscalización, infraestructura y formalización.

El gremio automotriz alertó que, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2025 hubo 88.243 siniestros de tránsito, 55.329 heridos y 3.428 fallecidos en el país.

A ello se sumó la antigüedad del parque automotor liviano, que alcanza un promedio de 14,5 años, lo que incrementa los riesgos en seguridad vial y emisiones contaminantes.

"El desafío no está en que más peruanos accedan a un vehículo, sino en que ese crecimiento debe ir acompañado de infraestructura, fiscalización y planificación para ordenar la movilidad del país. Lo que el Perú necesita es una reforma técnica, sostenida y con metas claras", declaró el presidente de la AAP, Karsten Kunckel.

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Las alternativas propuestas son reformar el transporte público con sistemas integrados y tarifa accesible; acelerar infraestructura clave como las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima; renovar el parque automotor con inspecciones técnicas más eficientes, 'chatarreo' o reducción de unidades antiguas, Euro VI, GNV (gas natural vehicular) y electrificación.

Igualmente, fortalecer la seguridad vial mediante la fiscalización electrónica, cámaras, pórticos de control y un sistema de sanciones más efectivo.

La AAP también propone elevar la velocidad promedio de Lima de 12 kilómetros por hora a 25 km/h, reducir la antigüedad promedio del parque liviano de 14,5 a 11 años y bajar la tasa de fallecidos por siniestros de tránsito de 10 a 6 por cada 100.000 habitantes.

Tras el inicio de operaciones de la Línea 1 del Metro de Lima en 2011 con un número de usuarios de 600.000 personas al día, en la actualidad se construye el primer tren subterrráneo de la capital peruana, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que entrará en actividad en 2029 para unir el este y oeste de la ciudad.

Desde la Autoridad de Tansporte Urbano de Lima y Callao (ATU) hay un Plan de Movilidad Urbana 2025-2045 que contempla un sistema de nueve líneas de metro, unidas a trenes de cercanías hacia las provincias de alrededor de la capital y una red de teleféricos que conecten distritos limeños separados por cadenas de cerros.