Paraguay y la movilidad: dos reformas que se entienden mejor juntas

Durante 2026 Paraguay puso en marcha dos transformaciones de su movilidad que suelen mirarse por separado. Por un lado avanza la reforma del transporte público metropolitano, con la Ley 7617 y su decreto reglamentario. Por otro, el Tren de Cercanías que conectará Asunción con Luque dio un paso decisivo con la ley que habilita su acuerdo de ejecución.

Vistas de a una, cada reforma es una buena noticia, sin embargo, vistas en conjunto, son algo más interesante porque su mayor valor no está en lo que cada una logra por separado sino en cómo pueden articularse en un solo sistema.

La razón es sencilla ya que un tren sin una red de buses que alimente sus estaciones moviliza a pocos pasajeros y una red de buses moderna sin un modo de mayor capacidad en los corredores más cargados termina chocando contra su propio techo. Lo que vuelve valiosa a cada pieza es la otra y por eso conviene leer los avances de este año con esa pregunta de fondo: ¿se está construyendo un conjunto de proyectos, o un sistema de movilidad?

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Los avances del transporte público

En el transporte metropolitano, lo más relevante del año fue que el Viceministerio de Transporte fijó por primera vez una tarifa técnica para el servicio eléctrico con inversión privada, de G. 6.100, mientras el usuario sigue pagando G. 3.400 y el Estado cubre la diferencia mediante subsidio.

Ese parámetro es lo que vuelve previsible la inversión privada y permitió incorporar nuevos 40 buses eléctricos que se suman a los 30 donados por Taiwán y elevan la flota eléctrica del área metropolitana a 70 unidades.

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En paralelo avanza la integración tarifaria, que es justamente el componente que empieza a transformar líneas sueltas en una red. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2025 acumuló más de 883.000 validaciones y permitió un ahorro conjunto cercano a los G. 2.735 millones gracias a que se pueden combinar dos líneas en una ventana de 120 minutos pagando un solo pasaje o con descuento en el segundo.

El próximo paso es la primera licitación por unidad funcional, que el MOPC confirmó comenzará por el corredor Este–Mariscal López, donde hoy conviven 38 líneas y unos 212 buses bajo un esquema que busca pasar a un único operador responsable del troncal y sus alimentadores.

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El Tren de Cercanías

El Tren de Cercanías tiene su propio marco, que la Ley 7434/2025 ya había establecido para conectar Asunción con Luque, y eventualmente con Ypacaraí, sobre la traza del antiguo Ferrocarril Carlos Antonio López.

La modificación aprobada este año habilita ejecutarlo mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con los Emiratos Árabes Unidos, que permite adjudicar la obra a la operadora estatal emiratí Etihad Rail.

El esquema previsto es una sociedad entre FEPASA y Etihad Rail, con aportes del Fondo de Desarrollo de los Emiratos y otros inversores, para una inversión en torno a los USD 400 a 480 millones en su primera fase, el tramo de unos 18 kilómetros y nueve estaciones entre Asunción y Luque. El cronograma preliminar apunta a iniciar obras en 2027 y entrar en operación hacia 2030.

La experiencia regional ofrece una guía útil para acompañar un proyecto de esta magnitud. Se ha documentado que los sistemas de tránsito masivo que dejan beneficios duraderos en América Latina son los que combinan un socio técnico sólido con una contraparte estatal que conserva capacidad de seguimiento y rendición de cuentas. En esa línea, fortalecer las funciones de supervisión del Estado a lo largo de toda la vida del proyecto es tan importante como asegurar su financiamiento, y es una tarea que conviene atender desde el diseño.

Una pregunta de fondo

La Ley 7617 habilita la integración entre ambos modos y ese es probablemente el aspecto que más conviene cuidar. La integración tarifaria y operativa es más sencilla y más barata cuando se planifica desde el comienzo que cuando se intenta acoplar después, una vez que cada sistema desarrolló su propia operación. Por eso la coordinación temprana entre el Viceministerio de Transporte y FEPASA es una de las decisiones más estratégicas del proceso, aun cuando hoy no aparezca como la más urgente.

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Paraguay reúne en este momento una combinación de condiciones poco frecuente, con un marco legal ya sancionado, financiamiento disponible para avanzar con la electrificación y un acuerdo que puede dotar al país de una infraestructura de transporte de largo alcance. El desafío, más que normativo, será de ejecución y de coordinación. Si las dos reformas se piensan como un solo sistema, su impacto sobre la vida cotidiana de quienes se mueven cada día por el área metropolitana puede ser mucho mayor que la suma de sus partes.