Suben a cerca de 5.000 los casos del parásito que causa diarrea "explosiva" en EE.UU.

La mayoría de las infecciones han ocurrido en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos estatal registra 3.309 contagios, incluyendo 44 hospitalizaciones, al señalar que la lechuga y otros vegetales podrían ser el origen del brote, aunque sigue bajo investigación.

El segundo estado más afectado es el vecino Ohio, donde las autoridades sanitarias del Condado de Toledo-Lucas reportaban 1.119 casos positivos en el noroeste del estado.

Nueva York también ha registrado un aproximado de 470 casos a nivel estatal, lo que se suma a una lista de cerca de 30 estados que indagan posibles brotes, como California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado.

Lea más: Confirman una “superbacteria” en Paraguay: todo lo que debés saber para prevenirla

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado hasta ahora 843 casos e investigan más de 1.500, aunque reconocieron que la cifra reportada por los estados es mayor.

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota ha advertido que en realidad se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Origen desconocido del brote

Por ahora se desconoce el motivo exacto del brote, aunque las autoridades federales y estatales investigan si los restaurantes de Taco Bell tienen un rol en el parásito, que causa enfermedades gastrointestinales que pueden durar más de un mes, según reportó este martes The Washington Post con base en fuentes anónimas.

La franquicia de comida rápida anunció en varias de sus locaciones que no usaría productos como lechuga, cilantro, cebolla, guacamole y pico de gallo en medio del brote.

Lea más: Besos y bacterias: ¿cuántos microorganismos intercambiamos en un beso de 10 segundos?

¿Qué hace este parásito?

El parásito causa Cyclosporiasis, una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como “diarrea explosiva”, anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos “minuciosamente”, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas.