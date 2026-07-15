Mundo
15 de julio de 2026 a la - 15:25

Nhandeflix, la plataforma digital guaraní de una comunidad indígena de Brasil

Vista aérea de un denso bosque con el texto 'NHANDEFLEX' en el centro, rodeado de abundante vegetación.
Logo de Nhandeflix en el documental del mismo nombre, producido para relatar la experiencia de un pueblo que decidió crear su propia plataforma para no alejarse sus raíces.Capura del documental Nhandeflix, de Pedro Ekman

Internet es una enorme ventana de acceso al mundo que nos rodea, pero por muy positivo que suene, por esa ventana -además de entrar una enorme cantidad de información útil- también puede escaparse mucho de eso que nos hace ser quienes somos. Fue lo que sucedió en una comunidad indígena del pueblo guaraní en Brasil, donde, gracias a un pacto entre sus miembros, hallaron la manera de apropiarse de la tecnología sin que ella les robe su identidad. Así nació Nhandeflix.

Por ABC Color

El scrolleo infinito de videos cortos y entretenidos le robó, especialmente, a los más jóvenes dentro de las comunidades indígenas, lo más valioso que tiene una persona: el tiempo. Pero además de eso, los alejó de todas las actividades de participación colectiva, transformando su cotidianidad en un aislamiento constante.

Esto ocurrió en la tierra indígena Tenondé Porã, compuesta por una veintena de pueblos guaraníes, al sur de la ciudad de São Paulo, Brasil. Era 2021 y la pandemia de Covid-19 continuaba en una fase muy dura, caracterizada principalmente por la soledad. La imposibilidad de salir fortaleció internet como una herramienta laboral y a las redes sociales como medio de difusión masivo de contenido de todo tipo.

Esa viralización descontrolada penetró en las comunidades indígenas, donde los miembros más antiguos comenzaron a manifestar su reticencia al contemplar cómo los niños y adolescentes permanecían absortos con un celular en la mano y con la noción del tiempo totalmente perdida.

Y aunque contar con una red local, en su momento, facilitó la organización de las comunidades simplificando la manera de comunicarse, se convirtió en una especie de monstruo al que debían combatir. La decisión fue radical: desconectar internet.

Niña con cabello largo, camiseta negra con logo de TikTok, sosteniendo un teléfono móvil rojo en un entorno de madera simple.
La penetración de contenido considerado no apto cautivó la atención y el tiempo de los miembros más jóvenes de las comunidades indígenas, causando la preocupación de los mayores.

El nacimiento de Nhandeflix

Entendiendo que la prohibición podía generar un efecto contrario, al motivar que los jóvenes abandonaran sus tierras en busca de lugares con internet libre, la comunidad dio espacio al diálogo y la participación que permitió diseñar una herramienta que los haga apropiarse de la tecnología preservando sus más profundas raíces.

Para hacer posible este objetivo, trabajaron con Intervozes una organización de la sociedad civil brasileña y miembro de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) que trabaja por el derecho a la comunicación; y Coolab (Laboratório de Redes Comunitárias), una cooperativa y colectivo brasileño especializado en la creación y el apoyo de redes comunitarias de telecomunicaciones.

Lea más: Paraguayos fueron llevados a Brasil y terminaron en un sistema de esclavitud laboral

Pantalla de computadora mostrando barra de dirección con www.nhandeflix.com resaltada en verde, sin personas visibles.
Navegador web de Nhandeflix, la plataforma de contenido nativo diseñada para los miembros de la Tierra Indígena Tenondé Porã.

Sus técnicos recurrieron a un ordenador de placa única, de bajo costo y del tamaño de una tarjeta de crédito a través del cual ejecutaron un software que actuaba como un “escudo” en la red local para bloquear el acceso a sitios de apuestas, pornografía y limitar el uso de redes sociales por las noches.

Luego lo instalaron en cada aldea con una tarjeta de memoria llena de películas, documentales y podcasts guaraníes. Al conectarlo a la red local, el dispositivo funciona como un servidor de streaming (intranet) que permite a los habitantes ver contenidos propios usando la interfaz de Jellyfin, sin necesidad de consumir datos de internet ni depender de la red externa.

El nombre elegido se conforma por la voz guaraní “Nhande” que significa “nosotros” o lo nuestro” y “flix” por el parecido de su interfaz a la popular plataforma de streaming, Netfilx.

Hombre de piel morena sin camiseta sostiene un teléfono mostrando un video en un entorno acuático, con expresión tranquila.
Películas y documentales de contenido cultural guaraní forma parte del catálogo de Nhandeflix

Según Intervozes, Nhandeflix ha sido un éxito. Como sólo funciona la intranet, la atención de las personas jóvenes se dirigió hacia una tecnología digital enfocada en el modo de vida indígena, en lugar de distanciándose de él”, recoge una publicación de APC sobre esta experiencia.

Las imágenes para este material fueron obtenidas del documental Nhandeflix, dirigido por Pedro Ekman, coordinador ejecutivo de Intervozes. El material de 15 minutos está disponible en YouTube y recoge testimonios de líderes de la comunidad e integrantes de las organizaciones que hicieron posible este proyecto.

Lea más: Salud sexual de mujeres indígenas: esto reveló un trabajo de investigación