Salud sexual de mujeres indígenas: esto reveló un trabajo de investigación

El proyecto, considerado “pionero” fue encabezado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB – UNA) y contó con la participación de académicas, lideresas y parteras indígenas que trabajaron en la elaboración de estrategias que faciliten y garanticen el derecho a la salud y la autonomía de las mujeres en sus propias lenguas.

Las impulsoras de la iniciativa la resumen como “un aporte significativo para las mujeres que hacen ciencia para y con otras mujeres”, ya que para poder llevar adelante la investigación trabajaron de forma estrecha y mancomunada con sus pares en busca de un objetivo claro: transformar las formas de comunicación de la salud pública, con un enfoque intercultural y respetuoso de los saberes y lenguas.

Lea más: La Red de Mujeres del Chaco que consolida su autonomía

¿Qué quedó evidenciado con la investigación?

El informe divulgado indica que las mujeres indígenas en Paraguay enfrentan una profunda exclusión interseccional en el acceso a la salud sexual y reproductiva que se agrava por la falta de información en sus idiomas maternos y el choque con el modelo biomédico occidental.

Las participantes expresaron de manera contundente la frustración de enfrentarse a un sistema de salud donde la información vital suele entregarse en español o guaraní, lenguas que muchas no dominan.

Para contrarrestar esta situación y como un primer paso hacia el acceso informado a la salud sexual y reproductiva, las investigadoras desarrollaron materiales con la asesoría de mujeres indígenas. De ese modo ahora cuentan con afiches, microprogramas radiales y audios de WhatsApp íntegramente validados en lenguas Ayoreo, Enlhet, Nivaclé y Guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el informe, el diseño incluyó ilustraciones adaptadas a la pertinencia cultural de cada pueblo, abordando temas urgentes como métodos anticonceptivos, derechos sexuales, prevención del embarazo adolescente y violencia de género.

Lea más: Métodos anticonceptivos disponibles en centros de salud

Territorio y población involucrada

El estudio abarcó tres departamentos: Boquerón, Presidente Hayes y Concepción; y 66 personas formaron parte de la investigación: 52 mujeres indígenas (34 usuarias de servicios de salud y 18 lideresas o parteras tradicionales)y 14 profesionales de la salud.

Las participantes, cuyas edades van de 15 a 45 años, pertenecen a ocho pueblos indígenas: Paĩ Tavyterã, Guaraní, Enxet, Toba Enenlhet, Qom, Manjui, Nivaclé y Ayoreo, pueblos que a su vez forman parte de cinco familias lingüísticas presentes en las regiones Oriental y Occidental del país.

Lea más: Conacyt pide presupuesto 5 veces mayor para financiar a investigadores en el 2026

Resultados inmediatos

De acuerdo al informe, la estrategia elaborada entre mujeres demostró efectos contundentes a corto y mediano plazo:

● Autonomía y Derechos: El 70% de las mujeres participantes ahora asocia la Salud Sexual y Reproductiva con el concepto de autonomía personal y el poder de decidir sobre su cuerpo

● Acceso efectivo: El 95% de las mujeres encuestadas tras las intervenciones manifestó saber exactamente dónde acudir para recibir atención

● Empoderamiento comunitario: El 75% de las mujeres se siente capaz de replicar lo aprendido con sus compañeras

El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con fondos del Programa para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA) y apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).