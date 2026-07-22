Malvinas: La vigencia de un reclamo que el fútbol reaviva y el derecho internacional sostiene

El reciente encuentro futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha trascendido el campo de juego, devolviendo a la superficie una de las disputas de soberanía más prolongadas del escenario global.

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Ante la controversia suscitada, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Pablo Quirno, emitió un comunicado que no solo responde a la coyuntura, sino que profundiza en la solidez de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La obligación de negociar y el silencio de Londres

Para la diplomacia argentina, el valor de los foros internacionales es fundamental para exponer la actual parálisis en las conversaciones bilaterales. Quirno resalta que el apoyo internacional no es solo simbólico, sino que constituye un mandato legal que el Reino Unido decide omitir sistemáticamente.

Según el Canciller: “Lo ocurrido en la OEA y en Naciones Unidas tiene una enorme relevancia política y diplomática... Es claro que las resoluciones no resuelven, por sí mismas, la controversia. Su valor radica en que mantienen viva la obligación de negociar establecida por las Naciones Unidas y dejan cada vez más expuesta la decisión del Reino Unido de seguir ignorando este mandato”.

Este incumplimiento británico se manifiesta también en la realización de actos unilaterales, como la explotación de recursos naturales y el mantenimiento de una presencia militar desproporcionada. En particular, el proyecto Sea Lion de explotación petrolera es denunciado como una de las manifestaciones más evidentes de este desacato a la normativa internacional.

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Un mandato presidencial y fundamentos históricos

Bajo la administración del presidente Javier Milei, la Argentina ha ratificado que este reclamo es irrenunciable y constituye una prioridad de Estado, sostiene el canciller quien también señala que su presidente ha reafirmado el carácter legítimo de la causa, utilizándolo como “brújula” para la política exterior.

Los fundamentos de esta postura no son recientes, sino que se basan en una continuidad histórica ininterrumpida desde la independencia, cuando la Argentina, como heredera de los derechos de España, ejerció actos efectivos de autoridad hasta la ocupación por la fuerza de 1833.

La fuerza del derecho argentino reside en que la Resolución 2065 de la ONU ya reconoció en 1965 que existe una disputa de soberanía que debe resolverse atendiendo a los intereses de los habitantes, pero sin aplicar el principio de libre determinación, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante tras quebrar la integridad territorial argentina.

Riqueza estratégica y condición bicontinental

El análisis de Quirno destaca que Malvinas no es solo una cuestión de mapas, sino que define la esencia misma del país. La Argentina es una nación bicontinental cuya proyección oceánica y riqueza en el Atlántico Sur son claves para su futuro. El Ministro enfatiza:

“Malvinas toca una fibra profunda de nuestra Nación porque excede la lectura cartográfica. Expresa nuestra integridad territorial, nuestra proyección oceánica, nuestra condición bicontinental, nuestra riqueza y nuestra ascendencia sobre el Atlántico Sur. La Argentina no puede pensarse sin incluir esas dimensiones”.

Un interés hemisférico y global

La causa Malvinas, sostiene Quirno, ha dejado de ser un reclamo “solitario” para convertirse en un tema de interés hemisférico permanente. La Argentina cuenta con el acompañamiento activo de numerosos bloques y asociaciones que robustecen su posición diplomática y elevan el costo político de la indiferencia británica.

Entre los grupos que acompañan el reclamo se encuentran: La Organización de los Estados Americanos (OEA). El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24). El Mercosur, la CELAC y las Cumbres Iberoamericanas. El Consenso de Brasilia y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. El grupo G77 más China y el SICA.

Una causa que trasciende

Finalmente, el mensaje de la Cancillería argentina subraya que Malvinas es una causa que trasciende gestiones políticas y generaciones. Es un compromiso moral con los veteranos y las familias de los caídos, una “promesa entre generaciones” que se defiende con paciencia estratégica y firmeza en todos los foros multilaterales.

Como concluye Quirno, la Argentina mantiene intacta su vocación negociadora, convencida de que la solución será pacífica y conforme al derecho internacional, pues “por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.