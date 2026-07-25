El cielo de Madrid se enturbia con el humo de los incendios forestales

La capital se encuentra a unos 70 kilómetros de la zona afectada por el fuego, que devasta parte de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila; la temperatura local no rebasará este sábado los 30 grados, previsiblemente y no hay riesgo para la salud en la ciudad, confirmaron a EFE fuentes de los servicios de emergencia.

No obstante, el "deterioro" de la calidad del aire aconseja extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo si se trata de ancianos, niños, embarazadas y enfermos.

Las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas y toda la ventilación de las viviendas, y evitar permanecer fuera si no es necesario.

También hay que proteger los ojos y la piel, para lo que se recomienda usar manga larga. La mascarilla ha de ser FPP2.

Fuentes de Aeropuertos Españoles indicaron que el tráfico aéreo se desarrolla con normalidad.